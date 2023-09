Vers la gratuité des transports en commun ? "Nous devrions trouver une centaine de millions d’euros", affirme Elio Di Rupo (PS)

Et concernant la gratuité, peut-on faire mieux qu’actuellement ? "Nous avons voulu un tarif de 1 € par mois, 12 € par an pour les 18-24 ans et les plus de 65 ans", informe Elio Di Rupo. "Une faculté que 800.000 personnes ont utilisée l’an dernier. Nous voudrions aller plus loin, mais rien que cette mesure coûte environ 59 millions d’euros et les recettes actuelles de la TEC sont d’une centaine de millions d’euros. Donc, si nous voulions généraliser il faudrait retrouver une centaine de millions d’euros. Cependant, je pense que progressivement, nous devrons être cohérents avec le discours que l’on tient pour lutter contre la dérégulation climatique. On doit commencer par augmenter le nombre de bénéficiaires qui profiteront de l’abonnement d’un euro par mois et ensuite aller vers la gratuité."



"C’est un cadeau empoisonné", répond Florence Reuter (MR), députée fédérale et bourgmestre de Waterloo. "Prenons l’exemple des transports scolaires, la gratuité a été offerte pour tous les enfants de moins de 12 ans sauf qu’il n’y avait plus de car, bus et chauffeur. Donc je crois qu’il faut d’abord calculer le coût. Parce que si c’est offrir gratuité d’un côté et ne pas diminuer les taxes ou ne pas donner l’envie aux gens de travailler de l’autre, ça n’arrange rien. Il faut avoir les moyens de ses ambitions."