Vers la fin des voyages en avion à prix abordable dans 10 ans ? L’envol des prix commence et "le tourisme de masse va s’étioler"

L’inverse se produirait avec le train. En 2030, "il devrait coûter un tiers de ce qu’il coûte aujourd’hui" estime la CEO de la Belgian Travel Confederation. Le secteur doit se tenir prêt. D’ailleurs plusieurs tour-opérateurs renforcent d’ailleurs déjà leurs offres de voyages en train.

Du côté de Ryanair, la célèbre compagnie low cost adopte une attitude paradoxale : elle réduit le nombre de ses vols mais propose encore des prix attractifs par rapport au reste du marché. Anne-Sophie Snyers y distingue une explication : elle participe encore à l’économie de beaucoup de régions plus reculées, moins touristiques. Elle est encore financée, mais pour combien de temps ? "Il y a des régulations niveau européen qui arrivent et qui vont bloquer tout cela. On en est persuadé. Est-ce que cela va prendre cinq ans ou dix ans ? Pour l’instant, Ryanair en profite, continue à être rentable".

Ryanair utilise à merveille le système du yield management, une technique commerciale qui fait varier les prix selon la demande des consommateurs. En d’autres termes : le prix d’un billet d’avion fluctue de jour en jour selon le taux d’occupation. "Ryanair joue avec cela et il y a encore des billets qui sont tout à fait abordables et tant mieux. C’est pour cela que cinq ans cela me paraît un petit peu tôt pour arrêter de voyager en avion de manière abordable. Je dirais plutôt dix ans".