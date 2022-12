Vers la fin des chaudières à mazout en Wallonie

On se dirige vers la fin progressive des chaudières à mazout en Wallonie. Le gouvernement régional a actualisé son Plan Air Climat Energie. Celui-ci contient toutes les mesures qui doivent permettre à la Wallonie de réduire de 55% pour 2030 ses émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 1990.

Cela passe par l’abandon des énergies fossiles, notamment dans les systèmes de chauffage.

Fin du mazout et du charbon

Conséquence : en Wallonie les chaudières, les citernes à mazout ou les poêles à charbon se voient condamnés à plus ou moins moyenne échéance. Dans les bâtiments neufs, l’installation de ces systèmes de chauffage sera interdite à partir de la fin de l’année 2024. Et dans les bâtiments déjà existants, lors du remplacement d’une ancienne installation, mazout et charbon seront aussi proscrits. La date reste encore à définir, ce sera entre 2025 et 2027.

"Déjà aujourd’hui, si on veut changer de système, cela revient moins cher d’opter pour un autre système de chauffage, par exemple par un système de biomasse ou de pompe à chaleur, explique Philippe Henry, ministre wallon de l’Energie. Nous allons poursuivre l’augmentation des primes et l’accompagnement de manière à ce que personne ne se retrouve en difficulté pour installer un chauffage 'durable' au lieu d’un chauffage 'fossile'."

Paradoxe : le gaz, également énergie fossile, reste pour l’instant autorisé.

Parmi beaucoup d’autres, cette mesure d’interdiction du chauffage au mazout, doit permettre à la Wallonie d’atteindre l’objectif européen de neutralité carbone en 2050.