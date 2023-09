Vers la fin de la voiture diesel en Belgique ? Les ventes s'écroulent sur le marché belge

Il y a 5 ans, les véhicules au diesel représentaient près de 50% des voitures livrées. Aujourd’hui, "les clients se sont habitués à ne plus avoir nécessairement de diesel. On parle tellement d’électrification, tellement d’hybridations, que les clients viennent plutôt chercher ce genre de motorisation", nous explique Jean-Benoît De Castillo, directeur d’une concession automobile à Wavre.

Selon les chiffres du secteur automobile, seulement un nouveau véhicule vendu sur dix roule au diesel en 2023, soit 30.000 depuis le début de l’année. C’est la conséquence de différents facteurs comme les coûts du carburant à la pompe, les normes de pollution, l’apparition d’alternatives telles que la technologie hybride ou électrique, "mais aussi le Dieselgate en 2015 qui a apporté un coup à l’image du diesel", ajoute Christophe Dubon, porte-parole de la Febiac, fédération belge de l’industrie automobile et du cycle. "Tous ces éléments mis ensemble expliquent pourquoi aujourd’hui on ne vend quasiment plus de voitures au diesel aux particuliers", poursuit-il.

Pour Laurent Loyet, patron de plusieurs concessions, l’acharnement sur les moteurs thermiques qui tourne au diesel n’est pas tout à fait justifié. "Si on regarde les performances de consommation et l’émission de CO2 qui sont vraiment devenues très faibles en diesel, il reste encore un très très bon produit. Ça propose une autonomie très large. Nous avons des véhicules qui peuvent aller jusqu’à 1000 kilomètres d’autonomie avec leur plein de diesel".

Très peu de particuliers optent encore pour ce type de motorisation, puisque trois quarts des véhicules diesel vendus cette année en Belgique sont des leasings pour les entreprises.