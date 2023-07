Vers la fin de la guerre en Ukraine ? Poutine ne rejette pas des pourparlers mais juge un cessez-le-feu «irréaliste»

Invités à Saint-Pétersbourg ces jeudi et vendredi 27 et 28 juillet, les dirigeants africains ont pressé leur hôte Vladimir Poutine de tenir compte de leur initiative. Le chef du Kremlin leur a répondu ce samedi soir. Lors d’une conférence de presse qui faisait le bilan du 2e sommet Russie-Afrique, le chef du Kremlin a déclaré qu’il ne rejetait pas l’idée de pourparlers sur l’Ukraine et que les propositions africaines pouvaient servir de base de travail. "L’initiative elle-même, comme toute autre initiative pacifique, est bonne parce qu’elle vise à trouver une solution pacifique au conflit. Après notre rencontre à Saint-Pétersbourg il y a un mois et demi, les dispositions et les points de l’initiative de paix ont été mis en œuvre : il y a 10 points au total, dont l’un est l’échange de prisonniers, la résolution des problèmes familiaux et humanitaires liés aux enfants, etc."