Vers la fin de la division des points en playoffs ?

Véritable serpent de mer depuis plusieurs semaines, le format de la Pro League est encore en discussion et un nouveau format a été proposé aux clubs selon nos confrères de L’Avenir.

La dernière proposition de Lorin Parys, le nouveau CEO de la Pro League, avait du mal à passer, il a donc dû faire une nouvelle proposition. Exit l’idée d’une D1A à 14 et d’une D1B à 18, place à deux divisions de 16.

En division 1, retour à une formule antérieure remodelée. Comme avant le Covid, la première division ne compterait plus que 16 équipes qui se disputeraient les places dans… trois playoffs. Les six premiers joueraient le titre et les places européennes, les playoffs 2 (à six) donneraient un ticket pour un barrage contre le quatrième des PO1 pour la dernière place européenne alors que les playoffs 3 se joueraient désormais à quatre avec deux places de descendants et une place en barrage face à une formation de l’échelon inférieur. Grande nouveauté : les points ne seraient plus divisés à l’issue de la phase classique.

En division 2, aussi, l’idée est de passer à 16 formations dont quatre équipes de D1B qui sont censées l’intégrer dès la saison qui arrive. Place, cette fois-ci, à une formule plutôt classique : 30 journées, les deux premiers sont promus. Le ticket pour le barrage face au quatorzième de Pro League se jouerait lors de playoffs sous la forme de demi-finales et d’une finale disputées par les équipes classées de la troisième à la sixième place.

Les clubs se réuniront ce vendredi pour en discuter mais le temps n’est pas illimité. Il y a deux semaines, Lorin Parys avait expliqué que si aucun accord n’était trouvé avant la fin du mois, le championnat allait repasser à 16 à partir de la saison prochaine, comme c’était le cas avant le début de la crise sanitaire.