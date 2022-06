Vers l'interdiction des colliers électriques pour animaux en Wallonie

Le gouvernement wallon a adopté vendredi un projet d'arrêté visant notamment à interdire l'utilisation des colliers électriques et étrangleurs pour les chiens, ainsi que certains aquariums pour les poissons.

C'est sur avis du Conseil wallon du Bien-être des animaux que la ministre en charge de cette matière, Céline Tellier (Ecolo), a proposé d'interdire l'utilisation de certains accessoires pour animaux. Sont visés les colliers électriques, les colliers étrangleurs, les colliers à pointes et les aquariums sphériques ou dont la contenance est inférieure à 10 litres.

Des dérogations

Concernant l'utilisation des colliers électriques, une dérogation pourra être accordée pour les chiens de la Sécurité civile, de la Police fédérale et locale, de la Défense et des Douanes, sous réserve de formation dédiée.

Concernant l'utilisation du collier étrangleur, une dérogation est accordée pour les chiens d'utilité de la Sécurité civile, de la Police fédérale et locale, de la Défense et des Douanes, ainsi que pour les particuliers mais uniquement sur base d'une attestation vétérinaire pour ces derniers. L'utilisation de la muselière, devra quant à elle être adaptée à l'anatomie de la gueule du chien et lui permettre de haleter et de boire normalement.