Vers l’Infini et au-delà : les musiques qui ont accompagné les grandes odyssées spatiales au cinéma

Après l’immensité des mers, c’est l’immensité intersidérale qu’aborde Jean-Marc Panis dans son émission La Musique des Images. L’espace a donné lieu à bien des histoires et bien des musiques pour les sublimer. Et le film référence qui a, à jamais, posé les bases du cinéma de science-fiction, c’est bien 2001, Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick.

Un an avant que le premier homme ne pose un orteil sur la surface de la lune, le film de Stanley Kubrick raconte une relation, celle de l’humain à l’univers. Le scénario, écrit avec le visionnaire Arthur C. Clarke, interroge autant l’homme et ses aspirations que le voyage spatial ou la conscience d’un ordinateur. Et plutôt que de se laisser embarquer dans une bande-son futuriste, Kubrick opte pour des classiques, comme l’atteste la complexe et radicale micropolyphonie utilisée par le compositeur György Ligeti, une énergie pure, dénuée de forme, un soutien parfait pour les apparitions du monolithe noir dans le chef-d’œuvre de Kubrick.

Et Ligeti n’est pas le seul compositeur à venir en renfort de Kubrick pour la musique de son 2001. Kubrick a l’idée de prendre une valse viennoise dans tout ce qu’elle a de plus stéréotypé, composé deux siècles plus tôt par Johann Strauss II, fils de Johann Strauss, qui se retrouve, lui aussi, dans la bande-son de Kubrick avec son fameux Ainsi parlait Zarathoustra.