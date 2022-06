Vers l’infini et au-delà à l’Euro Space Center !

Si la formule culte de Buzz l’éclair dans Toy Story est devenue le mantra de vos enfants, il est grand temps de les emmener visiter l’Euro Space Center !

Voilà un lieu passionnant pour tous les petits aventuriers de l’espace, et même pour leurs parents : on peut y vivre la vraie vie d'astronautes qui se préparent à s’envoyer en l’air. Avec des simulateurs bluffants, des tests d’aptitude poussés, des expériences de déplacement sur la Lune ou sur Mars, un Space Rotor, un planétarium, une vallée cosmique, un village martien, ou encore le Space Tour ou le Free Fall Slide, il y a de quoi s’en mettre plein la figure et dans les yeux, un maximum d’étoiles.

Tout près de chez nous, en province de Luxembourg, l’Euro Space Center est un voyage à la fois scientifique et magique !