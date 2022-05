Vers des batteries électriques capables de fonctionner correctement pendant 100 ans.

Fondé en 2016, ce groupe de recherche, dirigé par le Dr Jeff Dahn de l'université Dalhousie, travaille sur diverses solutions pour augmenter la durée de vie des batteries des véhicules électriques. Ses dernières recherches ont abouti à une nouvelle batterie à base de nickel à l'espérance de vie exceptionnelle d'un siècle entier.

Cette performance est due à l'augmentation de la densité énergétique.

Selon un article publié dans le Journal of the Electrochemical Society, il est question ici d'une batterie à base de nickel capable de conserver les propriétés des batteries actuelles, notamment en termes de temps de recharge, tout en affichant une résistance au temps inédite grâce à sa densité d'énergie plus élevée, favorisée par l'utilisation d'un électrolyte avec des sels de lithium purs (LiFSI). En théorie, ces nouvelles cellules pourraient fonctionner quasiment 100 ans sous réserve que leur température ne dépasse pas les 25 degrés.