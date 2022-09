Vers des batteries de smartphones toujours plus performantes et durables.

La problématique de la durabilité des batteries est au centre de la stratégie de nombreux constructeurs. C'est le cas du constructeur chinois Oppo, qui a pu mener des études internes sur l'usure des batteries et a développé une technologie pouvant les maintenir à plus de 80% de leur capacité d’origine, même après 1600 cycles de charge, soit plus de 4 ans d'utilisation quotidienne. Le constructeur chinois se targue ainsi d'avoir, dans son dernier modèle, le Reno8 Pro, la batterie la plus durable du marché.

Au fil du temps, certains ions lithium actifs deviennent inactifs ou "meurent" s’ils sont par exemple soumis à un courant excessif ou à une surcharge. Or c'est l'accumulation de ces ions lithium morts qui entraîne petit à petit une baisse de la capacité de la batterie. Partant de ce constat, à base d'algorithmes, Oppo a mis au point une solution empêchant ce risque de surchauffe en mesurant le courant et la tension en temps réel de la batterie.

Grâce à ces mesures, le smartphone peut gérer lui-même la qualité et la durée de chaque recharge, pour toujours plus de performance et de longévité.

L'idée est d’éviter de devoir remplacer sa batterie au bout de deux ou trois ans ou même de devoir changer radicalement de smartphone. Et dans les laboratoires du monde entier, les chercheurs cherchent à optimiser la durée de vie des batteries.