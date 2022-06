Verra-t-on bientôt des avions à sièges superposés ?

Et si des sièges superposés pouvaient donner plus de places aux voyageurs en avion ?

Alejandro Núñez Vicente, designer de 22 ans, a développé un concept d’avion à sièges sur deux étages au doux nom de "Chaise Lounge Airport". Non pas un avion à deux étages (double pont) comme c’est le cas de l’A380 mais bien des sièges superposés. Partant d’un projet universitaire, aujourd’hui, "nous y voyons l’avenir de la classe économique", explique-t-il à CNN. Un concept qui lui aura valu une nomination aux Crystal Cabin Awards 2021.

Le designer a finalement interrompu ses études de master pour poursuivre ce projet à plein temps, il est même en pourparlers avec de grandes compagnies aériennes et des fabricants de sièges qui lui ont permis de faire passer son concept de projet à la réalité.

Le but de l’ancien étudiant est de permettre aux personnes qui n’ont pas les moyens de se payer la première classe de pouvoir malgré tout profiter d’un voyage confortable. Plus confortable qu’aujourd’hui où de nombreuses personnes souffrent du dos et des jambes dans un espace exigu.