Véronique Thyberghien sur les magazines de société : "Ce sont les regards du public"

Véronique Thyberghien a toujours été prédisposée à animer des magazines de société. Mais lorsqu’elle reprend Tout autre chose de Laurence Lenne, au début des années 2000, ce type de programme n’existe pas encore en radio.

Elle se souvient : "Un magazine qui parle de la société dans laquelle on est, qui essaie de la comprendre, de la décrire, c’est quelque chose qu’on a mis en place dans Tout autre chose au fur et à mesure des années. Ce n’est que 5 ans après sa reprise qu’on m’a demandé de décrire l’émission et je ne savais pas. On m’a dit que je faisais un magazine de société. C’est la première fois que j’entendais cette description. Je trouve cela important aujourd’hui d’insister sur le fait de regarder cette société dans des prismes différents. On ne doit pas garder son regard et son entre-soi sur la société dans laquelle on vit, pour bien la comprendre, la digérer pour ceux qui veulent la changer ou vivre sereinement. Ce sont les regards du public qu’on a".