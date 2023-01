Véronique Sanson furieuse au sujet de la maltraitance animale

Ce lundi 16 janvier, Véronique Sanson a poussé un coup de gueule. La chanteuse de 73 ans a donné un avis tranché sur la question de la maltraitance animale.

Invitée de l'émission "C à vous" sur France 5, l'interprète de "Ma révérence" a d'abord attaqué la chasse à courre : "Ça me met hors de moi. La chasse à courre, c'est immonde, c'est même pas fair play".

Tout le monde s'indigne mais personne ne fait rien

Véronique Sanson a ensuite critiqué l'élevage intensif : "Les élevages intensifs, la manière dont les hommes traitent les animaux, cette espèce de cruauté et de sadisme... Je viens de signer une pétition pour un élevage de chèvres où ils montrent des images à tomber par terre, vraiment."

Elle déplore le manque d'action de la part des Etats : "Les animaux vivent dans des petits trucs et ce n'est pas juste. Je trouve ça dégueulasse même. Je ne comprends pas comment on laisse faire ni pourquoi. Tout le monde s'indigne mais personne ne fait rien."

Très remontée, la chanteuse souhaite davantage de contrôles sanitaires : "Il n'y a aucun contrôle sanitaire, c'est pas assez surveillé, contrôlé et les gens se serrent les coudes. Tout le monde est corrompu et je suis furieuse. Les animaux n'ont rien demandé à personne et tout ce qui est dans une cage... J'aime pas les oiseaux en cage, je n'aime pas ça"

Un avis tranché de la part de Véronique Sanson qui risque de faire beaucoup parler.