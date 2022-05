Véronique Gallo, Vincent Taloche en Bourvil, Virginie Hocq et deux créations : rien que des artistes de chez nous aux 56èmes Vacances Théâtre de Stavelot (30 juin -10 juillet)

Comme avant, pourrait-on dire ! Comme avant la pandémie, l’un des festivals les plus appréciés en été revient dans des conditions enfin normalisées : les Vacances Théâtre de Stavelot, nées en 1965 sous l’impulsion de feu Pol Deranne et son fidèle Jaques Deck qui avaient donné à Stavelot un label de ville d’art dramatique, pendant les vacances, loin des salles plus sombres et feutrées de leur cher Théâtre de l’Etuve de Liège. Un festival qui n’a cessé de grandir et qui, comme le précise Paul-Emile Mottard, l’actuel président des VTS, a accueilli une pléiade de grands talents en devenir comme Lhermitte, Balasko, Clavier et autre Lucchini ! Aujourd’hui, le festival est dans d’autres mains avec une force de programmation restée intacte qu’entretient Serge Demoulin, le directeur, dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye de Stavelot, sa cour, ses caves, ses salles, et bien sûr désormais son grand chapiteau. L’édition 2022 ne faillira pas à la règle : on s’y amusera, on se détendra, on réfléchira et on fera la fête dès le 30 juin dans la douceur espérée de l’été.