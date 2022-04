Véronique Gallo : "Je ne cherche pas spécialement à être humoriste dans Femme de vie"

Femme de vie fonctionne ainsi comme une sorte de thérapie. Véronique Gallo tente aussi de changer les mentalités et idées préconçues sur la femme du 21e siècle.

"Je dis tout haut pas mal de choses que les femmes ressentent tout bas et que peut-être elles n’osent pas partager parce qu’on se questionne toutes sur qui on est, sur notre corps et on a une pression sociale qui est peut-être plus importante que les hommes. Même si je pense qu’ils subissent de plus en plus aussi" confie l’humoriste.

Elle évoque ainsi la génération de sa maman pour laquelle "être maman célibataire c’est forcément triste". Pourtant, une femme ne peut-être pas être indépendante et totalement épanouie ?

"On peut être tout ce qu’on veut, on peut être très bien seule, accompagnée avec un homme, avec une femme, avec ce qu’on veut mais il n’y a pas d’obligation" estime-t-elle. "Or pour cette génération où il y a des espèces de standards et de clichés sur la famille, on ne peut pas être une maman seule avec ses enfants. C’est faux".