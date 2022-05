Veronika Mabardi, sur les traces de son petit frère

"Il y a tout un langage qui part de son visage et de l'interrogation sur son visage, et sur le masque. Je suis dans le pistage de son travail de peintre et c'est à partir de ce qu'il m'apprend comme peintre, et de cet échange de créativité qu'on a tous les deux (...). Je me suis dit : c'est à partir de là que je peux écrire, puisqu'il s'agit d'écrire. Je vais faire un livre en fait, je vais faire un livre sur un artiste.

Et à partir du moment où j'ai trouvé cette clé, sur un artiste et sur un mort, en sachant que les morts sont là, je vais aussi travailler avec un mort et pas avec la nostalgie d'un vivant, ce qui est vraiment différent. Je vais travailler avec lui, tel qu'il est maintenant. Et donc, il n'est plus adopté, il n'est plus coréen, il n'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il est. Il est mort. Mais en tant que mort, il peut être un allié dans l'écriture.(...)

Et ça, et le fait qu'il soit artiste, et que j'étais entourée des fragments d'oeuvre, de ce qui reste, des tableaux troués, et que j'ai laissé travailler les rêves aussi, ça m'a mis dans un endroit où j'étais en train de fabriquer quelque chose. Comme on dit quand on est petit : oh, je vais faire quelque chose de beau ! Et c'était ça l'impulsion, c'était ça le désir. (...) Parce que si je suis dans cette jubilation de faire quelque chose de beau, pour Shin Do, un cadeau, il va se passer des choses. (...) Je ne m'occupe pas de la terre entière, je m'occupe juste de lui. Et je m'occupe juste de lui comme il est aujourd'hui. Et je fais quelque chose qui ne le fâche pas. Parce que je pense qu'on peut fâcher les morts, et je pense qu'on le sait très bien, quand on fâche un mort. Et j'étais émue quand j'ai appris qu'en Corée, on ne fâche pas les morts non plus."