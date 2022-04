Véronic DiCaire rend hommage à Maurane dans son Showgirl Tour : "Sa voix m'accompagnait durant mon adolescence"

Après son spectacle triomphal, Voices, Véronic DiCaire voit encore plus grand avec le Showgirl Tour.

"On a décidé d'être un peu plus dans le show. Je pense que c'est l'influence que j'ai eu avec mes spectacles précédents avec Las Vegas. Je ne porte pas de plumes, mais on a décidé d'être un peu plus généreux : 4 musiciens et 6 danseurs m'accompagnent sur scène, la scénographie (plus réfléchie) avec par exemple un tableau que j'aime beaucoup sur les chanteuses contemporaines et puis on a des mises en scènes" explique la chanteuse et imitatrice de 45 ans.

"Le public me suit depuis tellement d'années que j'avais envie que ce soit un gros cadeau. C'est aussi pour faire oublier ce quotidien qui pèse, embarquer dans une montagne russe d'émotions, où on rit et où on peut être touché. J'avais envie que ce soit vraiment bien pour le public".