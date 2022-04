Véronic Dicaire et son richissime musée vocal en tournée belge

Vous aimez la chanson, vous aimez la musique live ? Alors, offrez-vous juste une soirée avec Véronic Dicaire. La Canadienne surdouée interprète sur scène les artistes les plus en vue ou les plus emblématiques de la pop mondiale.

Véronic Dicaire travaille avec une énergie et une discipline admirables. Résultat : devant nous, elle endosse toutes ses "voix" avec un naturel fou – et puis aussi, avec des clins d’yeux et des surprises. Clara Luciani, Angèle et Aya Nakamura ont rejoint son richissime musée vocal. L’inimitable Véronic Dicaire est en tournée partout chez nous, et elle va nous laisser pantois : on nous invite sérieusement à ne pas manquer ça !