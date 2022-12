Verlaine : un artisan boucher veut protéger le boudin de Liège dont sa recette remonte à près d’un siècle

Boudin au foie gras, au lacquemant ou à l’ananas… Chaque année, avant les fêtes, les artisans bouchers rivalisent d’imagination pour trouver une nouvelle recette festive de leur boudin. A Verlaine, la semaine de Noël, la boucherie Evrard produit artisanalement une tonne de boudin. Avec plus d’une quinzaine de versions différentes.

La marjolaine des coteaux de la Citadelle : une épice rare à 70 euros le kilo

Parmi ses produits les plus vendus, le boucher confectionne le fameux boudin blanc traditionnel de Liège. Un boudin dont il espère voir bientôt obtenir le label européen IGP (comprenez d’Indication Géographique Protégée). Dans l’atelier de la boucherie Evrard, on produit du boudin de père en fils depuis presque un siècle. Vincent Evrard explique : "pour le boudin de Liège, on utilise une épice spéciale, la marjolaine des coteaux de la Citadelle qui est une variété d’origan produite uniquement ici à Liège mais qui a un coût de 70 euros le kilo. C’est toute la différence du boudin artisanal et de son goût unique qu’on ne retrouvera jamais dans une marjolaine industrielle vendue 7 euros le kilo." Plusieurs artisans bouchers se battent pour faire reconnaître leur savoir-faire et leurs recettes.

Au lacquemant ou au foie gras… Une quinzaine de recettes de boudin de Noël

Au-delà du traditionnel boudin blanc de Liège, les recettes varient "boudin aux poireaux, boudin au chou, boudin au rhum et au raisin… Et puis on a aussi deux variétés de boudins un peu plus dans l’air du temps pour les régimes, un boudin 100% volaille. Le boudin est tendance, pour cette année, on a fait le boudin blanc au lacquemant."