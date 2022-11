Vérités, tensions, les cadres contre-attaquent : récit d’une journée (vraiment) pas comme les autres chez les Diables

Le sélectionneur Roberto Martinez avouait lundi l’existence de tensions au sein du groupe des Diables Rouges, engagés dans la poule F de la Coupe du monde 2022. Elles font couler beaucoup (trop) d’encre, plaçant illogiquement le sportif au deuxième plan.

Ce mardi devait être une journée traditionnelle au complexe des Diables Rouges, à savoir, entre autres, une séance d’entrainement précédée d’interviews avec deux joueurs, Yannick Carrasco et Arthur Theate dans ce cas.

2H23 du matin (heure du Qatar). Chamboulement nocturne, total et plus que significatif. Nous recevons un mail de Stefan Van Loock, Press & Media officer. L’ailier de l’Atletico de Madrid et le défenseur du Stade rennais sont remplacés par Eden Hazard et Jan Vertonghen. Le capitaine et son bras droit, ni plus ni moins. Les intervenants changent, l’importance du message aussi. 12H17, nouveau changement de programme. "Pour des raisons pratiques", Vertonghen cèdera son fauteuil à Thibaut Courtois, un incontournable du noyau qui ne s’est pas encore présenté face aux médias depuis deux semaines.

15H00 : la salle de conférence est pleine, plus garnie que les autres jours, pour recueillir les impressions des deux joueurs du Real Madrid. Pour la première fois depuis le début de ce rassemblement lié au prestigieux tournoi, les joueurs sont en retard. Un dernier petit briefing ? Peut-être. Une coïncidence ? Peut-être. Les deux joueurs entrent dans la pièce. L’instant est solennel, calme et grave. Ca se sent, ça se ressent. Eden et Thibaut se croisent du coin de l’œil. C’est le capitaine belge qui se lance en premier sous les feux des projecteurs et des objectifs.