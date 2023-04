Véritable cold case archéologique au royaume antique de Chimor au Pérou

Les trésors archéologiques et les vestiges de Chan Chan, leur capitale, sont les témoins qu’il nous reste de leur glorieux passé. Ils révèlent un royaume puissant, au pouvoir très centralisé et hiérarchisé, qui rayonnait sur toute la région jusqu’aux confins des Andes. Avec ses palais, ses hauts murs d’enceinte et ses plateformes funéraires ornés de bas-reliefs, Chan Chan est la plus grande cité en terre d’Amérique du Sud. Elle est aujourd’hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Peuple de marins et de pêcheurs, les Chimú étaient aussi un peuple d’ingénieurs et de savants. Grâce à leurs extraordinaires systèmes d’irrigation, ils triomphèrent du désert et conquirent un territoire immense qu’ils transformèrent en terres agricoles fertiles. Artisans, artistes et esthètes, ils étaient dotés d’une culture riche et raffinée. Qu’est-ce qui a poussé ce royaume, si prospère et si stable, à commettre un tel sacrifice de masse ? Quelles raisons pouvaient justifier aux yeux de ce peuple de tuer ses propres enfants ?

"Pérou, les sacrifiés du royaume de Chimor" un documentaire de Jérôme Scemla à voir dans "Retour aux sources" le samedi 15 avril à 20h35 sur la Trois. Vous pourrez voir ensuite Megapolis, les plus grandes ville de l'antiquité sur Alexandrie.

A REVOIR SUR AUVIO DURANT 90 JOURS