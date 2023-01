Verglas et routes glissantes : le point sur la situation !

Des chutes de pluies verglaçantes sévissent actuellement sur le centre et l'ouest du pays.

En conséquence, la plus grande prudence est de mise ce matin : des pluies touchent la Flandre et une large bande centrale du pays où du verglas est signalé ; notamment du Hainaut au Limbourg en passant par la région bruxelloise et la Province de Namur. Quelques chutes de neige sont observées sur les Hautes-Fagnes. Réduisez votre vitesse, augmentez les distances de sécurité et prenez vos virages avec la plus grande prudence !

Actuellement (8h30), on nous signale des chaussées glissantes

en région de Mons : à Ghlin, et Soignies,

en région de Charleroi : Fleurus, Fontaine l'Evêque, Chatelet, Gerpinnes

en brabant Wallon : à La Hulpe, Villers La Ville,

en province de Namur : à Gembloux, Sombreffe, Yvoir, Namur centre ,

en province de Luxembourg : à Libramont

Dans le Limbourg : à Hasselt

notamment...

donc la prudence reste de mise ce matin, surtout sur le réseau secondaire!