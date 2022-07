Verdur Rock annulé : les organisateurs veulent faire le point sur les critiques

Les bons de commande signés et les acomptes versés prouvent que l’équipe était fin prête

Aujourd’hui, par voie de communiqué, l’organisation du Verdur Rock réagit à ces critiques. Selon elle, le site de la Citadelle était fin prêt pour accueillir les festivaliers et artistes, techniciens et bénévoles étaient mobilisés de longue date. "On peut reprendre ainsi la liste de tous les intervenants, les bons de commande signés et les acomptes versés prouvent que l’équipe était fin prête, même si – comme dans tous les festivals – l’année 2022 a été difficile au niveau des recrutements en cette période post-COVID", répliquent les organisateurs. Ils s’expliquent aussi sur les retards de paiement : "La situation financière difficile a entraîné plusieurs retards de paiements de nos prestataires. Sur les 28 groupes des éditions 2018 et 2019, la toute grande majorité a été payée, mais deux d’entre eux ont très rapidement fait intervenir des avocats qui ont reçu jugement du tribunal de devoir attendre la prochaine édition pour être payés. A l’heure actuelle, il reste pour chacun un solde d’environ 3000€ qu’ils auraient déjà touché s’ils n’avaient pas enclenché une procédure judiciaire".