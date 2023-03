Vercauteren "sur la même longueur d’onde avec Tedesco" avant ses débuts à la tête des Diables rouges

Frank Vercauteren est le premier à s’être confronté à la presse ce lundi à l’occasion du rassemblement des Diables rouges en amont des deux matches qui les attendent face à la Suède (vendredi 24/03) et en amical contre l’Allemagne (mardi 28/03).

Le nouveau directeur technique a notamment évoqué ses premiers pas dans sa nouvelle fonction et ses premiers échanges concrets avec le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco.

"On est sur la même longueur d’onde sur beaucoup de choses", a-t-il affirmé en conférence de presse. Le Petit Prince du Parc Astrid a d’ailleurs eu son mot à dire dans la construction de la première sélection de Tedesco.

"On a parlé, on s’est échangé des idées. Je lui ai demandé son avis sur certaines choses, il a demandé mon avis sur d’autres. On a mis tout ça ensemble pour avoir une sélection définitive", a-t-il expliqué. "C’est l’entraîneur qui a le pouvoir de déterminer son noyau en fonction de sa vision. Nous, on est là pour le soutenir et pour l’aider. Je serai toujours à fond derrière ses choix", s’est-il empressé de préciser.

Vercauteren a d’ailleurs insisté sur cette séparation des rôles. "On a des discussions mais je fais mon job. Je ne suis pas là pour faire son boulot. Je ne suis pas le coach. Je suis là pour l’aider sportivement, éventuellement le challenger. Je suis là pour analyser, observer, fournir des commentaires sur ce que je vois à l’entraînement et aux matches", a martelé Vercauteren en conférence de presse ainsi qu’au micro de Pierre Deprez.

Vercauteren n’a pas souhaité faire de commentaires sur le système/style de jeu que Domenico Tedesco compte proposer prochainement. "Ce n’est pas mon rôle de vous expliquer cela. C’est celui du coach".