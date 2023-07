Verbruggen parti, Van Crombrugge indésirable : Anderlecht cherche son (ange) gardien

Reste désormais à combler le départ de Bart Verbruggen. Loin d’être une mince affaire. Le Néerlandais, lancé par Brian Riemer dès son arrivée, n’était titulaire que depuis une demi-saison, mais il prenait de la place. Au propre comme au figuré.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Anderlecht n’a donc plus que deux gardiens professionnels sous contrat : Hendrik Van Crombrugge et Colin Coosemans. Le premier est un ancien taulier, devenu subitement indésirable, après l’émergence fulgurante de Verbruggen. Titulaire lors des 17 premières rencontres de Pro League la saison dernière, HVC n’avait plus disputé la moindre minute par après.

Lui aussi est sur le départ. Même si ce n’est pas encore officialisé, c'est fortement pressenti. On évoque un intérêt de Genk, qui souhaiterait bétonner son poste de gardien pour anticiper le départ déjà acté de Maarten Vandevoordt vers Leipzig l’été prochain.

A 25 jours de la reprise, Anderlecht pourrait donc se retrouver avec… un seul gardien disponible d’ici quelques jours : le trentenaire Colin Coosemans, 3e portier la saison dernière, qui n’a pas disputé une seule seconde avec les Mauves depuis son arrivée au club en juillet 2021.

En coulisses, on s’active donc sans doute pour trouver une solution de rechange. Mais laquelle ? Pour l’instant, les rumeurs ne sont pas légion. Certains médias évoquent l’arrivée d’un ancien enfant de la maison, Thomas Kaminski. Le Belge a perdu sa place de titulaire en fin de saison à Blackburn et pourrait voir d’un bon œil un retour au bercail. Reste à voir si, à 30 ans et après trois saisons loin des projecteurs, il incarne cette solution d’avenir dont rêve la direction anderlechtoise.

Est-il un numéro 1 incontestable et incontesté ? Pas sûr. Les Mauves pourraient donc se rabattre sur un autre portier. Mais qui ? A une époque pas si lointaine, il se murmurait que Noah Atubolu (Freiburg) allait débarquer, mais le portier des espoirs allemands devrait finalement endosser la casquette de #1 à Freiburg, son club de toujours.

Alors, le sparring-partner Coosemans va-t-il se retrouver titulaire contre l’Union en ouverture de saison le 28 juillet prochain ? Du côté du Sporting, on espère évidemment que non. Et on évitera sans doute de laisser filer Van Crombrugge avant d’avoir trouvé un successeur…