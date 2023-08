Venus Williams, éliminée par Greet Minnen au 1er tour de l'US Open (6-1, 6-1), s'est montrée très élogieuse vis-à-vis de son adversaire lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre. Plutôt que de se chercher des excuses, l'Américaine de 43 ans a tenu à vanter les qualités de la joueuse belge de 26 ans.

"Je dois avant tout féliciter mon adversaire, a lancé Venus Williams. Il n'y a pas un bon coup qui lui a échappé. Même quand j'y allais fort, elle réussissait à me contrer et à sortir un coup gagnant. Honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué ! C'est plutôt elle qui a été incroyable. Si elle peut jouer de la sorte régulièrement, on peut l'imaginer entrer dans le Top 10, voire devenir N.1 mondiale, ou gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais elle doit continuer à jouer à ce niveau."

Greet Minnen occupe pour l'instant la 62e place au classement WTA. Son meilleur ranking, elle l'avait obtenu il y a un peu plus d'un an, le 15 août 2022 (WTA 47). Quant à son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est un troisième tour à l'US Open 2021.