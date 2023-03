Ce mercredi 1er mars, Vénus et Jupiter étaient parfaitement alignés, les deux planètes ont pu profiter d’un ciel généralement bien dégagé pour nous jouer leur plus beau numéro. Brillantes et visibles mêmes à l’œil nu, elles ont fait le bonheur des photographes (professionnels ou non) et vous avez été nombreux à nous partager vos plus beaux clichés, notamment sur le groupe RTBF – Ciel Partagé.