Venu du Mexique, le taco ou les tacos…

Le plus connu des tacos a un drôle de nom, ce sont les "tacos al pastor", littéralement, les tacos du berger. C’est un taco à l’effilochée de porc, un peu comme la viande sur une pique du kebab, du dürum, et il semblerait bien que ce soit un héritage d’immigration libanaise au Mexique.

Les tacos de qualité en Belgique, il y a de plus en plus de taqueri, où on ne vous servira que des tacos et des nachos (petits morceaux de crêpes à tacos frits, à dipper dans le guacamole ou dans une "salsa"), avec un petit coup de Mezcal ou de Tequila avec modération.

A propos, vous connaissez la différence entre Mezcal et Tequila ? Il y en a plusieurs, mais notamment, le fait que l’agave de la tequila est broyé, cuit et fermenté, tandis que le Mezcal prévoit que l’on cuise les " piñas " d’agave au four en pierre avant broyage, fermentation, et distillation ; ce qui lui donne un petit goût fumé.

D’autres tacos : au poulet effiloché, aux haricots rouges, au poisson, et bien sûr parfois plus créatifs, à la différence de la pizza, on peut y mettre de l’ananas, mais pas des frites ni de la burrata.