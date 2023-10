Venu assister à un concert, il remplace au pied levé un percussionniste de l’orchestre dans la 5e symphonie de Prokofiev

En septembre dernier, un des percussionnistes de l’Orchestre Symphonique d’Indianapolis, aux Etats-Unis, victime d’un accident de la route, ne pouvait pas assurer le concert que l’orchestre devait donner le soir même. Fort heureusement, un percussionniste et professeur de musique, venu assister au concert, a pu le remplacer au pied levé.

Lorsque vous allez écouter un orchestre symphonique, vous ne vous attendez pas à vous retrouver sur scène, au milieu de l’orchestre, à jouer une partition apprise en quelques minutes seulement pendant l’entracte. C’est exactement ce qui est arrivé en septembre dernier à Scott Deal. Ce percussionniste et professeur de musicien s’est rendu en simple spectateur au concert de l’Orchestre Symphonique d’Indianapolis, qui interprétait en première partie de concert l’Ouverture d’Egmont de Beethoven. Durant cette première partie de concert, Scott Deal reçoit un SMS avec une demande tout à fait inhabituelle de la part du directeur de l’orchestre.

Ce dernier lui demande s’il peut rejoindre la formation pour la seconde partie du concert dans laquelle était programme la Cinquième Symphonie de Prokofiev, et de remplacer au pied levé leur percussionniste, qui venait d’avoir un accident de voiture alors qu’il se rendait au concert. Malgré le stress et la pression que représentait le challenge de monter sur scène, devant un public nombreux, pour jouer une partition qu’il n’avait jamais interprétée auparavant, Scott Deal n’a pas hésité bien longtemps et a accepté d’aider l’orchestre. Durant l’entracte, il a juste eu le temps de parcourir rapidement la partition, d’enfiler un costume noir – trop grand – qu’on lui avait trouvé pour l’occasion, de respirer un grand coup et de monter sur scène avec les autres membres de l’orchestre.

Interrogé par la chaîne locale WRTV, Scott Deal a expliqué que, même si c’était beaucoup de pression, il devait le faire : "lorsque le concert s’est fini, j’étais soulagé mais aussi très content, c’était vraiment un moment plaisant". Cela faisait 17 ans que le musicien n’avait plus joué sous la direction d’un chef d’orchestre et d’après les échos du concert, il n’avait pas perdu la main.