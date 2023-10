Vents records à Taiwan : le typhon Koinu frappe l’île, au moins un mort et plusieurs centaines de blessés

Le typhon Koinu a fait au moins un mort jeudi à Taïwan, où des vents d’une puissance jamais enregistrée sur le territoire ont arraché des poteaux électriques, privant de courant près de 330.000 logements.

Le typhon a frappé l’île principale dans la matinée avant de poursuivre sa course vers l’ouest en s’affaiblissant, selon les services météo de Taïwan. Une femme de 84 ans a trouvé la mort à son domicile de Taichung, sur la côte ouest, après avoir été atteinte par des débris de verre sous l’effet des rafales, ont annoncé les autorités. C’est toutefois la région de Pingtun, à la pointe sud du territoire, et l’île des Orchidées, à une cinquantaine de kilomètres à l’est, qui ont été le plus touchées. L’île des Orchidées a subi dans la nuit des rafales qui ont atteint 95,2 mètres par seconde (342,7 km/h), "un record pour Taïwan", ont souligné les services météo. A travers l’île, près de 330.000 logements ont été privés d’électricité à cause du typhon.

Le gouvernement a fait état de près de 300 blessés, sans donner de détail sur la gravité. Certaines blessures ont été provoquées par des chutes d’arbres, selon les médias locaux. Taïwan avait annulé plus de 200 vols internationaux et intérieurs par précaution et évacué 3000 personnes avant l’arrivée du typhon, le deuxième à frapper le territoire en un mois.

Taïwan connaît de fréquentes tempêtes tropicales de mai à novembre, mais le typhon Haikui, début septembre, a été le premier à frapper l’île en quatre ans, déclenchant des pluies torrentielles, des vents violents et forçant près de 8000 personnes à évacuer leur domicile.