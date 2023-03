Vente et production légale de cocaïne au Canada : une stratégie à rebours de la "War on Drugs"

Pour Didier Justras-Aswad, chercheur au centre hospitalier de Montréal, spécialiste de la toxicomanie et de la psychiatrie des addictions, les craintes exprimées par les citoyens et les dirigeants de Colombie Britannique sont légitimes : "Je comprends parfaitement pourquoi les gens ont peur. Historiquement, en Amérique du Nord, il y a eu pendant des décennies ce qu’on appelait la 'War on Drugs', la guerre contre les drogues. La population a été pendant longtemps abreuvée d’informations autour de cette stratégie-là, qui disait que plus on criminalisait, plus on protégeait la population".

La stratégie gouvernementale de légalisation entend donc déconstruire la stigmatisation liée à l’usage des drogues. En changeant les mentalités, elle espère inciter plus de personnes dépendantes à ne plus se cacher et à demander de l’aide.