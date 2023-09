Vente du Standard en 2015 : des conventions confidentielles font surface

En réponse aux sollicitations de la RTBF, Bruno Venanzi et Roland Duchâtelet ont tous deux insisté sur l’importance de mettre en place des réseaux de clubs. "Un réseau de clubs offre beaucoup d’avantages, entre autres dans les domaines décrits dans les accords que vous citez", note Roland Duchâtelet qui qualifie "d’impressionnant le nombre de transferts de joueurs, entraîneurs et membres du personnel entre les clubs du réseau, avant et après 2015".

Bruno Venanzi abonde dans le même sens. "Je me suis fortement intéressé au réseau mis en place par Monsieur Duchâtelet. Bien que fortement critiquée à l’époque, cette approche était visionnaire et a été depuis reprise par les plus grands clubs. Je souhaitais à l’époque que le Standard soit "la tête de pont" de ce réseau et c’est pourquoi j’ai demandé à Monsieur Duchâtelet de mettre ces conventions avec les clubs en place."

Avec quels résultats ? Quels ont été les transferts réalisés sur la base spécifique des conventions signées le 23 juin 2015, au moment où le Standard changeait de mains ? Roland Duchâtelet ne cite aucun nom. Bruno Venanzi, lorsqu’il loue les bienfaits du réseau de clubs, avance les transferts de Darwin Andrade et Mergim Vojvoda. Le cas de ce dernier, prêté par le Standard à un club dont Roland Duchâtelet était aussi propriétaire, mais ne figurant pas parmi les signataires des conventions mentionnées, ne semble pas correspondre aux accords décrits plus haut. La RTBF n’est pas non plus en mesure de confirmer que les transactions autour de Darwin Andrade, venu du club d’Ujpest d’abord sur base d’un prêt, ensuite d’un transfert définitif, ont été réalisées sur cette base précise.