Vente du domaine Miraval : Angelina et Brad Pitt, scène 2, acte 3

Une source anonyme explique dans un article du Madame Figaro : " Elle a violé les droits de la seule personne qui a versé de l'argent et des capitaux propres dans le succès de l'entreprise en vendant à la fois l'entreprise et la maison familiale à un tiers concurrent. " Brad Pitt ne décolère pas et exige l'annulation de cette vente, des dommages et intérêts et, d’après Le Soir Mag , " M. Pitt réclame que l’affaire soit tranchée par un tribunal civil, avec un jury ".

Une chose est sûre : l’affaire est loin d’être finie…