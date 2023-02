Vente de vêtements bloquée sur Facebook : le billet d’humeur de Marianne Virlée

Facebook, Instagram, de nos jours et depuis le Covid de nombreuses personnes se sont lancées dans la vente de vêtements en ligne sur les réseaux sociaux ; tout ceci n’est pas si simple et sans risque ! C’est la mauvaise aventure que Delphine a subie alors qu’elle dispose d’un site Internet et propose des vêtements à la vente depuis 10 ans… Défilés, photos, vidéos, lives, toutes ces actions sont importantes pour la réussite de la vente en ligne. Sa page Facebook a été signalée plusieurs fois comme du contenu obscène et son profil a été bloqué à plusieurs reprises.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Les robots qui se trouvent derrière Facebook doivent vérifier si c’est une page à caractère sexuel ou pornographique et cela peut prendre beaucoup de temps. Mais pourquoi les pages sont-elles bloquées d’une manière aussi simple ? Des personnes qui signalent une page par simple plaisir ? Une internaute qui à titre personnel trouve la page concurrente ? Que faire si cela vous arrive ?

Votre compte a été piraté ou quelqu’un a fait des multiples faux signalements sur votre profil. Si vous n’avez rien à vous reprocher, pas de panique, il est possible de se reprendre. Comment retrouver le droit d’utiliser Facebook ?

On vous explique comment : Voici Le formulaire Facebook en cas de profil bloqué. Pour accéder à ce formulaire, vous ne devez pas être connecté sur Facebook, même avec le profil d’un ami. Autrement, ce lien vous amènera à une page d’aide globale.