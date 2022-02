Vente de protoxyde d’azote interdite aux mineurs : la loi votée l’an dernier entre en vigueur

Pour savoir où en est la Belgique francophone en matière de consommation de gaz hilarant, nous avons consulté l’asbl Eurotox, Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles. Dans un récent article, Eurotox confirme l’augmentation croissante de la consommation de protoxyde d’azote depuis 4 ans, en Belgique comme dans les pays voisins. L’usage ne se limite pas aux lieux festifs. L’asbl note cependant le manque de données récentes disponibles : "les seules données représentatives à disposition proviennent de l’enquête HBSC 2018. Selon cette enquête, environ 3% des élèves scolarisés dans l’enseignement secondaire supérieur (2e et 3e degrés) en Wallonie ou à Bruxelles ont déjà consommé du protoxyde d’azote au moins une fois dans leur vie".

L’usage augmenterait avec l’âge : "Une enquête réalisée en 2019 par UCLouvain auprès de plus de 4000 étudiants montre que l’usage de ce produit semble un peu plus répandu chez les jeunes adultes que chez les jeunes du secondaire, dans la mesure où 4,65% étudiants interrogés ont déclaré en avoir consommé au moins une fois au cours des douze derniers mois".

Mais Eurotox cite une autre enquête, plus récente et assez interpellante : "Une enquête en ligne de l’ULB menée en 2021 par des étudiants, sous la supervision d’Eurotox, a permis de sonder un échantillon de 38 utilisateurs de protoxyde d’azote. Ils ont déclaré avoir le plus souvent consommé ce produit en soirée (71%) ou chez des amis (31,6%), et plus rarement dans l’espace public (15,9%) ou à la maison (2,6%). Ce produit est rarement consommé seul (7,9%). Il est généralement consommé de manière occasionnelle (1 à quelques fois par an ; 92,1%)".