Vente de Makro et Metro : le Makro de Machelen en grève samedi

Le personnel du supermarché Makro à Machelen, en Brabant flamand, se croisera les bras demain/samedi, annonce vendredi le syndicat chrétien flamand ACV Puls. Les travailleurs et travailleuses se disent "très inquiets" de la reprise des magasins Makro et Metro par Bronze Properties et GA Europe.

Selon le syndicat, "un très grand nombre de membres du personnel" prendront part à l'action samedi. Le magasin devrait rester portes closes, une information qui n'a toutefois pas encore été confirmée par la direction. Les employés de la succursale d'Eke (Flandre orientale) devraient aussi mener une action.

Le personnel de Machelen cessera le travail pour protester contre le rachat annoncé mercredi des enseignes Makro et Metro par Bronze Properties et GA Europe. Les six magasins Makro et les 11 Metro en Belgique seraient vendus à cette société d'investissement et ce spécialiste de la distribution.

Le personnel craint des fermetures et des licenciements

Juste après l'annonce, les syndicats avaient réagi avec surprise et inquiétude. Deux jours plus tard, l'inquiétude subsiste au sein de l'ACV. "Le nom de marque devrait rester mais pour combien de temps?", s'interroge Johan Van Loon de l'ACV Puls. "L'emploi sera-t-il garanti? Il reste encore beaucoup d'incertitude. Le personnel craint des fermetures et des licenciements."

Lors de la journée d'action nationale de lundi, il est fort probable que la grève se poursuive à Machelen et Eke. Les membres du personnel du magasin de Leeuw-Saint-Pierre (Brabant flamand) pourraient également se joindre au mouvement de grogne.