Vente de bois et de pellets : attention arnaque !

Ensuite, le commissaire analyse le site suspect. Il utilise www.scamdoc.com, spécialisé dans le domaine. C'est clair "legrandchauffage.com" est un site très certainement frauduleux.

Mais, est-il belge ? Pour le savoir, Olivier Bogaert utilise un autre outil : www.network-tools.com : "Voilà, l'hébergeur, c'est "namecheap.com" et la société namecheap.com est basée aux Etats-Unis. Et on voit ici, de manière assez surprenante, que la personne qui a enregistré son nom de domaine, le fait depuis Reykjavik en Islande. En plus, on remarque qu'il y a 10 adresses IP avant de se connecter au site". La suppression du site est dès lors très compliquée. Elle peut être exigée par les autorités compétentes au niveau international. Il y a fort à parier qu'Elodie ne récupère jamais son argent.