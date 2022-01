Vente de bois de chauffage sur Facebook : attention aux arnaques !

Les prix de l’énergie sont toujours au plus haut et certains escrocs en profitent pour développer des arnaques. A Ghoy (Lessines), un couple a ainsi perdu 200 euros en commandant du bois à brûler à un prix défiant toute concurrence : 40 euros le stère. Le vendeur semblait digne de confiance et de bonne foi : "sans rien demander, la personne nous a envoyé une copie de sa carte d’identité", précise la victime à nos confrères de l’Avenir mais une fois l’acompte versé, il n’a plus donné de nouvelles. Une plainte a été déposée.

Le prix du bois de chauffage tourne actuellement entre 50 et 80 euros le stère, du moins quand on parvient à trouver, au vu de la pénurie.