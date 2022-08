Vente de bois de chauffage et de pellets : gare aux très nombreuses arnaques cet été

La technique est bien connue : les escrocs imitent le site internet d’une entreprise réelle et sérieuse, changent une lettre ou deux, et indiquent leur n° de compte, intraçable. Quand le client n’a plus de nouvelle de sa commande, il appelle l’entreprise. Jacques et Valentin André sont marchands de bois à Bièvre, dans la province de Namur, et ils reçoivent régulièrement des appels d’acheteurs floués.

"Ils appellent et réclament leurs stères de bois. Mais, moi, je n’ai rien reçu, ni commande, ni acompte. Je ne peux donc pas leur livrer ce qu’ils pensent avoir payé", explique Valentin André. D’autant plus que les prix proposés par les escrocs sont bien inférieurs aux prix du marché. "Payer 150 euros la palette de 3 stères alors qu’elles sont à 400, voire 500 euros partout ailleurs, c’est être naïf", constate Jacques André.