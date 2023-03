Vente de biens immobiliers communaux : les raisons et les procédures

La Ville de Liège met actuellement en vente trois biens issus de son patrimoine immobilier.

Il s’agit d’un ancien bâtiment scolaire et d’un entrepôt, autrefois manufacture de tabacs, tous deux situés en Outremeuse, ainsi que d’une maison unifamiliale située Montagne Sainte-Walburge. Elles feront l’objet de ventes publiques dont les dates ne sont pas encore fixées.

Vendre, ou acheter, un bien immobilier n’a rien d’exceptionnel pour une commune. Mais pourquoi vendre tel ou tel bien et quelles sont les procédures ?

Pour Liège, l’échevine Christine Defraigne, en charge de la politique immobilière, explique : "La Ville de Liège a un parc immobilier important et lorsque, dans ce parc immobilier, il y a des biens qui n’ont plus d’utilité ou qui entraînent des frais très, très importants, il y a une décision qui est prise par le comité stratégique immobilier de procéder à la mise en vente.". Ce comité la propose alors, puis le collège communal valide ou pas et enfin le conseil communal vote pour ou contre la vente.

La variété des trois biens communaux actuellement à vendre à Liège reflète la variété du patrimoine immobilier de la Ville. "Il y a les bâtiments publics, comme les écoles, les administrations.", explique l’échevine Defraigne, "A côté de cela, il y a une série de bâtiments privés. Par exemple, la Ville de Liège est propriétaire aussi de presbytères, elle est propriétaire de biens qu’elle met en location via la régie foncière." Ce qui permet que certains le soient avec des loyers modérés.