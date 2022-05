Vente d’armes : les fréquentations russes du Belge New Lachaussée malgré l’embargo européen

Malgré cette injonction, le représentant russe de New Lachaussée envoie dès le lendemain des documents qui s’apparentent à une offre à Lipetsk Mechanical Plant. Interpellé sur ce point, le Directeur général de New Lachaussée évoque " une manière polie de décliner l’appel d’offres tout en préservant les relations commerciales ".

Et pourquoi leur envoie-t-il une ancienne offre destinée un an plus tôt à Tula Cartridge Works ? Ludovic Biemar explique qu’il a appris ces éléments-là par la presse. Au passage, il confirme que des discussions ont bien eu lieu un an auparavant avec l’entreprise Tula Cartridge Works "pour des munitions à usage civil et non-militaire".

"Challenger la concurrence"

" Une offre a bien été envoyée le 21 octobre 2020 à cette entreprise russe mais elle ne concernait pas la Russie, affirme le directeur général de New La Chaussée. Il était question d’une ligne de production de munitions pour les États-Unis où le besoin de munitions d’entraînement ne cesse d’augmenter. Nous leur avons montré ce que nous pouvions proposer et indiqué les prix mais ils se sont très vite rendu compte que ce n’était pas à leur portée."

Nous avons demandé à pouvoir consulter l’appel d’offres initial mais, là, New Lachaussée n’a pas donné suite à notre requête. " Cette offre n’avait que pour objectif de challenger les concurrents internationaux qui peuvent encore accéder au marché russe, sans intention ni espoir de conclure un contrat avec cette société, répond Ludovic Biemar. Ce n’était pas pour du matériel en Russie, sinon nous n’aurions jamais donné suite étant donné que l’embargo et que toute licence d’exportations auraient été refusées par les autorités, rappelle le Directeur général avant de conclure : " New Lachaussée n’a fait aucune affaire avec Tula Cartridge Works après 2014 ".

Du côté du GRIP, le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, on s’étonne de ce type de démarches. Pour Yannick Quéau, son directeur, il y a des zones d’ombre dans cette affaire. "Pourquoi maintenir un agent en Russie et continuer à avoir des démarches commerciales avec ces entreprises russes alors qu’elles sont sous embargo depuis 2014 et que New Lachaussée sait très bien qu’elles n’ont aucune chance d’aboutir ? Ce n’est pas forcément illégal mais cela pose question sur le caractère responsable de l’entreprise."

Double usage

Pour Yannick Queau, on ne parle pas ici de n’importe quel matériel. "Il est question ici d’une machine-outil à produire des munitions entre 5 et 7 mm, des munitions pour des armes légères et petits calibres. New Lachaussée a beau dire que la commande ne concerne que des munitions à usage civil. Mais dans l’appel d’offres du 29 novembre 2021, il est précisé que la commande porte sur des munitions en acier qui conviennent très bien à l’armée russe. Les munitions en acier sont moins chères, plus légères et adaptées à un contexte de grande consommation. De plus, il est stipulé dans l’appel d’offres que la ligne de production doit prévoir des alternatives à l’acier. Elle pourrait donc très bien être adaptée pour un usage militaire plus spécifique encore. Il faut être extrêmement prudent avec ce type de matériel produisant des munitions aussi bien à usage civil que militaire. Une fois que le matériel est livré, il est difficile à contrôler ce qu’il advient de la production."

Considérant le contexte, notamment l’embargo de 2014 et le déploiement des troupes russes en prélude à l’invasion, le directeur du GRIP n’hésite pas à parler "de démarche cavalière".

Rappelons que la Région wallonne est actionnaire à hauteur de 20% de New Lachaussée par l’intermédiaire de la Société régionale d’investissement de Wallonie. "Ici la Région wallonne est à la fois actionnaire de l’entreprise et émetteur de licences d’exportation. Du coup, quand vous entreprenez des démarches commerciales de ce type avec des entreprises russes alors qu’il y a un embargo, vous mettez doublement la Région dans l’embarras."

Exportateur final

Pour François Graas, spécialiste des exportations d’armes chez Amnesty International Belgique, les échanges entre New Lachaussée et ses homologues russes montrent ni plus ni moins la façon dans les choses se passent en coulisse. "Mais il est très surprenant de constater que New Lachaussée a eu des contacts approfondis avec un client russe potentiel jusqu’à la fin de l’année 2021. Avec l’embargo, toute vente d’armes à la Russie devrait être refusée directement."

L’organisation demande que toute la clarté soit faite dans cette affaire. " Vu l’ampleur des violations des droits humains commises par les forces russes en différents lieux, et en particulier en Ukraine depuis le 24 février dernier, il est indispensable que le gouvernement wallon puisse confirmer – preuves à l’appui – qu’aucune exportation d’armes n’a eu lieu vers la Russie, indique François Graas. L’organisation demande que ces vérifications tiennent absolument compte de l’utilisateur final et donc envisagent aussi le risque que des armes exportées vers un pays tiers arrivent en Russie.

Contactée par nos soins, la Région wallonne ne donne pas beaucoup d’informations à ce sujet. Tout au plus, Sylvain Jonckheere, le porte-parole du Ministre-Président wallon, Elio Di Rupo, confirme qu’aucune licence n’a été accordée à New Lachaussée depuis juillet 2014 pour l’exportation d’armes à destination de la Russie. Il rappelle que le contrôle de la Région wallonne s’opère au moment de la demande de licence d’exportation. "Dans les compétences qui sont les siennes, la Wallonie veille et continuera à veiller à ce qu’aucune arme ou matériel militaire ne soit exporté en Russie, et ce dans le respect de l’embargo européen."

"Sanctions don’t work"

Pour de nombreux observateurs, ces nouvelles révélations sur les contacts étroits entre l’entreprise belge New Lachaussée et les fabricants d’armes russes sont la preuve que les sanctions européennes ne suffisent pas et ne fonctionnent pas. " Il faut aller plus loin ", réclame la coalition ‘Sanctions don’t work’portée par de nombreux Ukrainiens en exil, y compris à Bruxelles. Elle s’appuie les récentes révélations notamment en France faites par le magazine Disclose qui prouvent que des entreprises françaises de l’armement comme Thalès et Safran ont continué à vendre du matériel militaire à la Russie bien au-delà de 2014 et les sanctions européennes.