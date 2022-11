Vente d'alcool limitée, publicité restreinte : ce qui est sur la table du gouvernement en matière de "Plan alcool"

Troisième volet : imposer un prix minimum pour les boissons alcoolisées ?

La note du gouvernement prévoit également l’imposition d’un prix minimum sur les boissons alcoolisées. Objectif : éviter d'encourager les consommateurs à surconsommer par le biais de promotions et autres ventes de "pils" très bon marché.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la taxation est la mesure la plus efficace pour protéger les plus jeunes des effets néfastes de l'alcool. Une taxe de 15% permettrait d’éviter un tiers des décès dus à l’alcool.

Cette mesure est néanmoins l’objet de grosses tensions au sein du gouvernement. Plusieurs partis auraient émis un "non catégorique" en ce qui concerne l’imposition d’un prix minimum.

"Le secteur brassicole dispose visiblement d’entrées importantes auprès du gouvernement, pour que cela capote systématiquement" déplore une nouvelle fois Martin de Duve. "Les lobbys sont très puissants et sont capables de freiner beaucoup de choses" appuie Michel Evens.

De son côté, la Fédération Belge des Vins et Spiritueux assure "être un partenaire dans la lutte contre l'abus d'alcool", mais estime que des aides économiques seront nécessaires le cas échéant. "La plupart de nos membres sont des PME et ont du mal à rester à flot". Concernant l'imposition d'un prix minimum, pour la Fédération, ce serait "contreproductif et cela ne ferait qu'encourager les achats transfrontaliers".

De nombreux points de crispation

L’une des autres mesures-phares envisagées est la généralisation de la carafe d’eau dans l’horeca et les clubs sportifs. Une mesure qui enrage le secteur, et qui a donc peu de chances d’aboutir.

L'interdiction des "happy hours" a elle aussi été rayée de la note d'intention.

Quant à l'âge minimum pour pouvoir acheter de l'alcool, il devrait rester inchangé. Il demeurerait donc fixé à 16 ans pour la bière et le vin, et 18 ans pour les autres spiritueux. Seule différence: les vins mutés (Martini, Sherry,...) deviendraient interdits en-dessous de 18 ans.

Une distinction qui continue donc à se baser sur la nature du breuvage et non le degré d'alcool. De quoi crisper les acteurs de la santé, et même la Fédération Belge des Vins et Spiritueux. "Il n'y a pas lieu de faire de différence entre un verre de vin, de spiritueux ou de bière. Ils peuvent contenir autant de grammes d'alcool pur. Il faut que les règles soient claires pour tout le monde. Pour nous, l'âge minimal devrait être de 18 ans un point c'est tout" estime la Fédération.

Nous sommes très inquiets

Le Plan prévoit par ailleurs un meilleur accompagnement des personnes souffrant de problèmes d'alcool. Mais les modalités restent pour l'instant encore floues.

"Au final, si cela reste en l'état, il ne reste quasi rien comme mesures!" dénonce Martin de Duve. "Nous sommes très inquiets car l'ambition est là mais les actions menées s'annoncent très faibles".

L'enjeu est pourtant capital en matière de santé publique. 15% des Belges ont une consommation problématique d'alcool, et 7% ont développé une dépendance. Chez les 20-39 ans, 13,5% des décès sont dus à l'alcool.