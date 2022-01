Vent fort, pluie et neige localement : prudence sur les routes cet après-midi !

Le vent est fort avec des rafales jusqu'à 85 km/h ce lundi. Du vent accompagné de pluie. L'aquaplanage est bien présent en de nombreux endroits. Suite à la tempête Malik qui frappe notre pays, en région de bruxelloise, les parcs régionaux, les réserves naturelles et les forêts sont fermés au public jusqu'à 08h00 demain mardi. Notez que le numéro 1722 a temporairement été activé suite à cette alerte jaune de l'IRM.

De la neige aussi

Des chutes de neige modérées sont actuellement signalées sur les hauteurs de l'est du pays ! La situation est délicate sur la N68 (Malmedy-Eupen) à hauteur de la Baraque Michel et sur la N676 entre Ovifat et Botrange. Les chaussées sont apparemment très glissantes dans la région pour l'instant, donc redoublez de prudence !

Les précipitations se poursuivront durant ces prochaines heures avec une accumulation importante sur ces régions. On attend entre 10 et 15 cm supplémentaires au-dessus de 600 m d'ici ce soir 23h. Secteur si possible à éviter !