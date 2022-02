Vent et pluie : retour au calme ce lundi après les interventions de pompiers à Liège, Bruxelles et dans le Namurois

Quelque 200 interventions ont été comptabilisées en région liégeoise. Les pompiers liégeois ont été sollicités à 150 reprises, pour des interventions principalement dans la vallée de l’Ourthe et sur le plateau du Condroz (Neupré, Esneux, mais aussi Seraing et Flémalle), pour des arbres à tronçonner, des câbles électriques arrachés, et quelques caves inondées.

Scénario similaire à Spa, Pepinster, Theux, Aywaille, Trois-Pont et Stavelot. Situation moins tendue dans la région de Huy. Les pompiers n’ont dû intervenir qu’à une quinzaine de reprises, notamment à Hamoir et Comblain, des communes qui dépendent de leur zone, là aussi pour des arbres ou des câbles électriques tombés sur la chaussée.