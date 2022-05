Venise compte rajeunir sa population en accueillant des télétravailleurs !

Que diriez-vous de préparer votre prochaine réunion non pas dans un open space mais sur la place Saint-Marc, à Venise ? La Sérénissime n'attend plus que vous, au point même d'avoir élaboré une plateforme numérique pour inciter les télétravailleurs à la choisir comme lieu de travail.

Symbole du tourisme de masse, la Cité des Doges doit gérer le flux des visiteurs, qui se comptent par millions.

Elle souffre aussi de dépeuplement : le centre ne compte plus que 50.000 habitants alors qu'il y en avait 174.000 dans les années 50.

Et la population qui vit au cœur de cette destination mythique est sérieusement vieillissante. D'après Bloomberg, les quinquagénaires seraient deux fois plus nombreux que les habitants âgés de 20 à 30 ans...

Avec la crise sanitaire et la mise en place d'un télétravail décomplexé, Venise ambitionne de compter sur un nouveau profil de visiteurs pour donner un coup de fouet à son économie locale : les salariés autorisés à travailler à distance. La campagne est lancée : elle s'intitule "Venywhere", contraction anglophone de Venise et "anywhere", c'est-à-dire "partout" en anglais.

Pour l'heure, ce programme est en phase de test, avant un déploiement à la rentrée prochaine. Le site venywhere.it permet d'identifier des locaux où installer son ordinateur. Et quels endroits ! L'université Ca' Foscari, la Fondation de Venise, la Fondation Querini Stampalia, l'Arsenal de Venise, la Fondation Bevilacqua La Masa... Autant de lieux culturels et/ou historiques où les salariés peuvent joindre l'utile à l'agréable. Le message est clair : transformer Venise en ville moderne adaptée au travail d'aujourd'hui. La plateforme Venywhere permet aussi de trouver un logement et même d'organiser ses heures en dehors du travail, en participant à des activités culturelles.