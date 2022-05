Venir à l'école à vélo : les écoles secondaires namuroises mises au défi de la mobilité douce

Certains étaient partis de Rhisnes ce matin. C’est le cas d’Isalyne, élève à l’institut Saint-Louis. "D’habitude je suis conduite en voiture. Le défi d’aujourd’hui me donne envie de venir plus souvent à vélo à l’école car c’est bon pour la planète et pour la santé mais c’est vrai que je dois me motiver car j’habite un endroit assez pentu et il faut fournir beaucoup d’effort".

Françoise Evrard est la chargée de missions pédagogiques chez Pro Vélo, elle explique que le but de cette journée est de donner une impulsion. " Ça permet de voir le trajet qu’on doit faire à l’école, se rendre compte qu’il y a de nouveaux accès, de nouvelles infrastructures ont été mises en place pour les cyclistes. Ça permet de se dire que finalement, ça ne prend pas tant de temps que ça. Que c’est jouable. Et le fait d’avoir des encadrants pour la première sortie, ça met aussi en confiance".

L’expérience sera renouvelée en fin de journée, pour le trajet retour.