Venezuela : "Chavez est en nous" disent ses partisans dix ans après sa mort

"Chavez était Chavez, il est toujours en nous", assure Luisa Adrian, 56 ans, dans une file d’attente à Caracas pour entrer dans la caserne où repose la dépouille de l’ancien président Hugo Chavez (1999-2013), décédé d’un cancer il y a dix ans.

Après s’être rassemblés en divers points du cœur de la capitale, des partisans de l’ancien président ont convergé vers la "Caserne de la montagne 4F", un lieu converti en sorte de sanctuaire et qui avait servi de base à Chavez lors de sa tentative ratée de coup d’Etat en 1992. Coup raté mais qui l’avait rendu célèbre.

Certains partisans sont venus avec des fleurs ou des tambours. "Chavez vit, la patrie continue", ont-ils notamment crié.

"Dix ans plus tard et il n’y a pas eu d’absence : il y a eu une présence permanente de son idéal et l’engagement juré d’avancer dans la construction de la patrie indépendante, souveraine et socialiste", a affirmé le président vénézuélien Nicolas Maduro.