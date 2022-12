Venez vous promener dans l’univers de Harry Potter grâce à Tipik !

Tipik vous emmène en plein coeur d'une forêt magique... Pour vivre un incroyable moment dans l'univers d'Harry Potter!

On vous offre une chance unique de revivre les scènes emblématiques de la saga et de partir à la rencontre des Animaux Fantastiques, à travers des sentiers enchantés et un décor illuminé!

Imaginez.... Pouvoir lancer vos propres sorts magiques, rencontrer un Hippogriffe, des Centaures, de nombreuses autres créatures magiques, et faire apparaître votre propre Patronus!

C'est désormais possible grâce à l'évènement Harry Potter "A Forbidden Forest Experience", qui se tient depuis le 5 novembre dans le bois du Chateau de Groenenberg près de Bruxelles!

Alors pour gagner vos 4 entrées et vivre la plus magique des ballades : Ecoutez le Réveil de Tipik toute cette semaine entre 6h et 9h et jouez avec nous en direct!

Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant le code HARRY POTTER par SMS au 6005 (75cents/message)!