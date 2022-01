La première Fête de l’Amour se tiendra à Charleroi, ce 31 août, entre 14 heures et minuit. On y célébrera l’amour sous toutes ses formes, en soulignant les discriminations qui existent encore en fonction de votre religion, de votre couleur de peau ou de votre orientation sexuelle. La Ville propose un " Mariage for a joke ", soit le fait de vous " marier pour rire " ... Amusez-vous !